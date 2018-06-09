Обстріли майже не вщухають, є втрати – під вогнем Зайцеве

Кулеметні черги не вщухають у Зайцевому і серед білого дня. А вночі до них додаються ворожі артилерія та міномети.

Ані дня без потужного обстрілу. Зайцеве не зникає з фронтових зведень. Щоранку замість привітання – міномети. Днями на світанку на позиції прилетіло 8 мін калібру 82 мм.

Мінометний вогонь кремлівські найманці коригують із безпілотників. Працював їхній піхотний міномет. Летів безпілотник, а потім, може, хвилин через 5 почав працювати міномет.

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Біля бійниць потрібно проходити швидко і вкрай обережно. Останнім часом тут активізувалися ворожі снайпери. На жаль, через це є втрати серед підрозділу.

Затишшя тут коротке та дуже оманливе, тож і використовувати його намагаються з найбільшою користю. У хвилини тиші хлопці чистять зброю.

До слова, Факти писали, чи вплине чемпіонат світу з футболу на війну на Донбасі.

Опубліковано Червень, 09 в 19:54



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