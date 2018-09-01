Обстріли та ворожі ДРГ: як пройшов День знань у Авдіївці

Діти у вишиванках йдуть до школи. Навпроти навчального закладу багатоповерховий будинок із фанерою замість вікон. Це Авдіївка. Тут звикли до війни. На окупаційний руський мір, що починається за кілька кілометрів звідси, відповідають національним українським орнаментом. Боятися не бачать сенсу.

Авдіївка ледь не найближче місто до окупованого Донецька.

Читайте: Безкоштовні підручники і уроки в зоопарку. Що Україна має запозичити у кращих шкіл світ

Позиції український військових, що захищають Авдіївку. На горизонті зруйнований Донецький аеропорт. На вчорашній інцидент із вбивством ватажка ДНР Захарченка бійці реагують спокійно. Єдине – посилили спостереження, адже бойовики можуть почати хаотичний обстріл. Та схоже вони досі деморалізовані.

Командир роти на псевдо Зима зазначає, із початком так званого шкільного перемир’я ситуація не змінилась. Турбують обстріли та ворожі ДРГ, але отримавши гідну відсіч відступають до своїх позицій.

Поки першокласники шикувались на урочистій лінійці, бійці чатували позиції. Спокій дітей, як і всього Донбасу – вони захищають ціною свого життя.

Раніше Лілія Гриневич назвала низку причин, через які у школах немає підручників.

Опубліковано Вересень, 01 в 19:44



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.