Одна мить – ціла історія! Що передає у своїх фото Єфрем Лукацький

Світлини, на яких відчувається запах, температура повітря, біль чи відчай.

За кожною миттю – ціла історія. Музикант проти озброєної міліції. За піаніно – львів’янин Маркіян Мацех. Він із батьком привезли інструмент до Києва і пофарбували у синьо-жовті кольори. Чи хрестоматійна Сестра Либідь у вогні на Майдані. Розбитий під Іловайськом український танк.

Поряд із ним теля, яке придибало з розбитої снарядами ферми. Усі фото – документальні. Головні світові події вже 30 років знімає Єфрем Лукацький, кореспондент Associated Press – єдиний український фіналіст Пулітцерівської премії. його світлини друкують провідні світові видання.

Працював на війні у Чечні, Іраку, Афганістані. Каже, успіх фотографії – це удача. Важливо передбачити, в який момент і в якому місці треба бути.

Переконаний, що фото можуть змінити долю людини. І за свою кар’єру має таку історію.

Негативи і розвішені у ванній світлини. Олександр Глядєлов працює лише із плівкою, у ній 36 кадрів. Має менше ресурсів для промаху. Фотографує без гігантських об’єктивів, і маленька камера має свої переваги.

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Теж пройшов Майдан, відзначився і на початку війни: пережив події в Ілловайську і був поранений.

Про зроблені тоді світлини знає кожну деталь. Одна з його найвідоміших воєнних фото має щасливий фінал.

Обоє сходяться на тому, що бути безстороннім спостерігачем, коли іде війна у твоїй країні, неможливо.

Обоє вважають – фотографія це завжди правда, тому знімають лише реальні події і проти того, що фотограф спеціально зрежисував те, що відбувається перед об’єктивом. Обоє вірять, що якісна світлина змушує людину замислюватись і змінюватися на краще.

До слова,

Опубліковано Серпень, 19 в 20:40



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