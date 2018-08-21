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Одномісні парти та вчителі-партнери: зміни у школах з 1 вересня

Навчання по-новому передбачає – інше ставлення до дітей. Тепер їх виховуватимуть як особистості – щоб не боялись висловлювати власну думку і помилятися.

Сидіти будуть за одномісними партами, класи обладнають іграми, комп’ютерами, конструкторами.

Система викладання теж суттєво зміниться: першачки будуть пізнавати світ через спілкування, вчитимуться вирішувати конфлікти, і вивчатимуть те, що потрібно в щоденному житті разом із традиційними знаннями.

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Нині вчителі вже пройшли спеціальну підготовку, але класи обладнані лише частково.

Одна з найважливіших змін – прогресивні вчителі. Відтепер вони – партнери для дітей. Тож 22 тисячі педагогів початкових класів учили онлайн та на очних курсах.

До слова, Меркель сподівається забезпечити мир на Донбасі до 1 вересня.

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