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Один автомат на трьох : як українці воювали за Грузію

Захищати Донбас нам допомагають побратими з Грузії. Добровольцями йдуть боротися з російськими окупантами – як і українці під час двох воєн у Грузії – за Абхазію та Південну Осетію.

Українець Леонід ледь не загинув, але про своє рішення їхати на Кавказ не жалкує і досі.

У жовтні 1993-го Леонід потрапив під мінометний обстріл, коли віз боєприпаси побратимам. Осколками пошматувало ногу. Та знайти чоловіка і надати допомогу грузинські побратими змогли лише за чотири дні. Повертатися додому не міг, адже добровольців тоді садили за грати тож лишився у Грузії, де йому фактично врятували життя.

Нині чоловік на пенсії, як інвалід війни отримує подвійну. Ветерани в Грузії соціально захищені частково, зокрема не платять за проїзд у міському транспорті.

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Ще одним фронтом для багатьох грузинських ветеранів стала війна в Україні. Зокрема офіцер Георгій в боях на батьківщині втратив око, але поїхав добровольцем на Донбас у складі роти Карпатської січі віддавати борг братам-українцям. Додому чоловік вже не повернувся.

Раніше Факти ICTV писали, як живуть грузини на лінії російської окупації.

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