Околиці Горлівки у вогні: як бойовики “випалюють” бійців ООС

Околиці Горлівки залишаються однією із найгарячіших ділянок фронту. Тут кремлівські найманці гатять по наших позиціях із кулеметів та гранатометів. А також намагаються підпалити поля, щоб вогонь перекинувся й на наші опорні пункти.

Кінець літа і початок осені, коли все навколо сохне і спалахує миттєво, справжнє випробування тут, на передовій, де майже завжди відсутнє нормальне водопостачання.

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Однак військові намагаються гасити пожежі миттєво.

До слова, у ворога паніка. Бойовики бояться наступу бійців ООС.

Опубліковано Вересень, 06 в 19:56



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