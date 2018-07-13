Окуляри з кави та льону – де купити унікальні аксесуари та ціни

Екологічні, органічні, виготовлені з кави і льону. Не повірите, та йдеться про сонцезахисні окуляри. Це унікальна українська розробка. Ці окуляри виготовляє чоловік Марини Максим. Він народився у родині оптиків, з дитинства майстрував оправи, робив їх із пластику, дерева, але мріяв створити щось особливе.

Сировину вибирали прискіпливо. Експерементували з петрушкою, ялиною, розмарином, куркумою і навіть маком. Вибір припав на каву та льон. Вони найміцніші. Матеріали пресують у пластини, з яких пізніше вирізають оправу.

Наразі виготовили 8 дизайнерських форм. Вони не залишають слідів на переніссі. А завушники можна підлаштувати під будь-який тип вуха. Усі моделі надзвичайно гнучкі, якщо сядеш – не розчавиш.

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На відміну від пластикових, такі окуляри покриті натуральними оліями, і пахнуть вони справжньою кавою. З неї роблять оправу, а от дужки виготовляють з тирси льону. Коштують такі окуляри майже 1500 грн.

Виготовлення однієї пари триває майже тиждень і складається із 40 етапів виробництва. Кожна оправа досконала, адже форму вирізають на цифровому станку. Усі деталі окулярів складають докупи і встановлюють лінзи.

До речі, вони також можуть бути органічними – з триацетат-целюлози, це перероблена бавовна.

До слова, як обрати сонцезахисні окуляри і не нашкодити зору.

Опубліковано Липень, 13 в 18:20



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