Окуні, лящі і раки повикидалися на берег: хто морить рибу у Південному Бузі

У річці Південний Буг масовий мор риби. Екологи кажуть, що все через солітер, який вбиває рибу зсередини. Натомість рибалки не вірять в таку гіпотезу, бо занадто багато риби загинуло, і проводять власне розслідування.

Природоохоронці у версію з паразитами не дуже вірять. Пояснюють, вище за течією Південного Бугу є чимало підприємств, які можуть зробити викиди.

Сотні окунів, лящів та навіть раків викинулись на берег Ладижинського водосховища.

Найбільше загиблої риби в Новоселівці. Мертву рибу розносить течіЯ та чайки.

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Що насправді спричинило масову загибель риби та раків на Ладижинському водосховищі, екологи обіцяють сказати за декілька днів, коли будуть висновки експертизи.

До слова, продовжується битва за Південний Буг на Миколаївщині. Робота відновленої Мигіївської гідроелектростанції заважає розвитку туризму і спорту та знищує рибу у заповіднику, створеному вздовж річки.

Опубліковано Вересень, 05 в 17:16



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