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Олешка вбили через бізнес – основна версія слідства

Віталія Олешка вбили через його підприємницьку діяльність.  Це основна версія правоохоронців. ЇЇ сьогодні озвучили у Бердянському суді.

Там з самого ранку обирали запобіжний захід чотирьом підозрюваним. Всіх затриманих суд відправив на два місяці за грати до  Запорізького СІЗО.

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Що ж стосується п’ятого – поліція нині визначається з його статусом – підозрюваного чи свідка.  Підозрюваний, колишній торнадівець – Артем Матюшин зазначив, що не має відношення до злочину, того дня приїхав із друзями на відпочинок.

Нагадаємо, підприємця та активіста Віталія Олешка було вбито пострілом у спину в Бердянську 31-го липня.

До слова, вбивство Сармата: що відомо про добровольця Олешка.

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