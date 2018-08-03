Олешка вбили через бізнес – основна версія слідства
Віталія Олешка вбили через його підприємницьку діяльність. Це основна версія правоохоронців. ЇЇ сьогодні озвучили у Бердянському суді.
Там з самого ранку обирали запобіжний захід чотирьом підозрюваним. Всіх затриманих суд відправив на два місяці за грати до Запорізького СІЗО.
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Що ж стосується п’ятого – поліція нині визначається з його статусом – підозрюваного чи свідка. Підозрюваний, колишній торнадівець – Артем Матюшин зазначив, що не має відношення до злочину, того дня приїхав із друзями на відпочинок.
Нагадаємо, підприємця та активіста Віталія Олешка було вбито пострілом у спину в Бердянську 31-го липня.
До слова, вбивство Сармата: що відомо про добровольця Олешка.