Оновлений Land Rover Sport: особливості, характеристики та ціна

Land Rover оновив свій найдинамічніший розкішний позашляховик. Головна відмінність – новий 3-літровий твін-турбо двигун на 249 кінських сил. Він замінить 2-літрового попередника. Тепер до першої сотні Land Rover Sport розганяється за 7 і 9 десятих секунди, майже на секунду швидше, ніж раніше.

Також новинку оснастили адаптивним круїз-контролем з технологією стоп-н-гоу, тобто рухаючись у заторах із зупинками до 3-х секунд, авто саме буде контролювати задану дистанцію.

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Технологія Лайн Асіст триматиме машину в центрі смуги руху і підрулюватиме, навіть якщо руки на кермі. Нові Land Rover Sport коштуватимуть від 73-х тис євро.

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Опубліковано Липень, 17 в 11:39



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