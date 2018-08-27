Операція без жодного розтину: у Луцьку врятували 7-місячну дитину
Унікальну операцію провели у Луцьку – за допомогою лише трьох проколів медики врятували життя хлопчикові з вродженою діфрагмальною грижею.
Складність полягала у тому, що малюкові 7 місяців, і він важить лише 1300 грамів.
Богданчик – первісток родини, його чекали довгих 5 років. Тепер дитина майже самостійно дихає, їсть поки через зонд, але йде на поправку.
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Операція тривала трохи більше години – хлопчик мужньо її витримав.
Минуло півтора місяця після операції – малюк подвоїв вагу, дихає самостійно, хоча й підстраховують киснем.
До слова, київські медики зробили унікальну операцію недоношеному немовляті.
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