Операція без жодного розтину: у Луцьку врятували 7-місячну дитину

Унікальну операцію провели у Луцьку – за допомогою лише трьох проколів медики врятували життя хлопчикові з вродженою діфрагмальною грижею.

Складність полягала у тому, що малюкові 7 місяців, і він важить лише 1300 грамів.

Богданчик – первісток родини, його чекали довгих 5 років. Тепер дитина майже самостійно дихає, їсть поки через зонд, але йде на поправку.

Дивіться: Зробили операцію не там, де треба: допоможіть Ярославі врятувати життя

Операція тривала трохи більше години – хлопчик мужньо її витримав.

Минуло півтора місяця після операції – малюк подвоїв вагу, дихає самостійно, хоча й підстраховують киснем.

До слова, київські медики зробили унікальну операцію недоношеному немовляті.

Опубліковано Серпень, 27 в 15:10



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.