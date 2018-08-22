Оплот, міномети і БМП: виставка військової техніки на Михайлівській площі

Михайлівська площа заставлена військовою технікою, біля якої метушаться армійці.

І доки бійці роблять останні штрихи на площу підтягуються і перші відвідувачі. Кажуть, від побаченої техніки хочеться плакати. Але це сльози щастя та гордості за власну армію.

Та хочеш миру – готуйся до війни. То ж із початком російської агресії на Донбасі, Україна різко взяла курс на оновлення та модернізацію свого озброєння. За цей час в країні створено сотні новітніх зразків зброї. Серед них і міномет калібру 82мм. Хоча він на озброєнні у нас з 96 року, але нещодавно модернізований.

А ще українські підприємства швидко опанували виготовлення сучасних безпілотників та бойових машин піхоти. Та найбільше уваги до важкої артилерії.

Цілі, яку не міг би знищити Оплот – немає, переконують військові. Він може стріляти чотирма видами озброєння. Зокрема і 125-ти міліметровою гарматою.

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Влучає у мішень на відстані 5 кілометрів навіть на ходу. Панорамний прицільний комплекс дозволяє контролювати ситуацію навколо без обертання гармати. А тепловізор вираховує ворога на відстані 10 кілометрів.

Щоправда, таких танків в українській армії лише шість. Бо коштують не дешево – 50 млн грн. Та ця машина користується неабияким попитом закордоном. Тайланд собі замовив 50 Оплотів. Від цієї машини не можуть відірвати своїх поглядів і відвідувачі.

Та організатори кажуть, це лише маленька частинка новітньої зброї. Ще частину довезуть вночі, а те що тут не поміститься – покажуть на параді 24 серпня.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що на параді до Дня незалежності українців здивують новою зброєю

Опубліковано Серпень, 22 в 13:50



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