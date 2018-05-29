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Оренда житла та грошова допомога: як уряд Португалії піклується про біженців

Португалія приймає тисячі біженців з Близького Сходу. Країна дуже лояльна до мігрантів – бо вдячна за прихисток своїх громадян під час критичних періодів. Аби у приїжджих була робота – у Лісабоні навіть відкрили ресторан з кухнею цих країн – в основному це Сирія та Ірак.

Португалія, хоч країна і небагата, дуже привітна до біженців. Для головного комісара Португалії з питань мігрантів, сеньйора Колади головне, що вони рятують життя.  Також варто пам’ятати, як колись інші країни відкрили свої кордони для португальців.

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Уряд Португалії 11 місяців сплачує оренду житла для них, якщо не знайшли роботу –  надає мінімальну грошову допомогу: до 400 євро. Хтось використовує цей час, щоб зачепитися в Європі. Та для багатьох – це спосіб перечекати війну.

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