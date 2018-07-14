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Орландо Паган і українські танці: де танцюють гопак у США

Він американець з родини пуерторіканців, який досліджує традиції різних регіонів України, історію козацтва, української повстанської армії – усе це аби якнайглибше розповісти про Україну через її танці. Орландо Паган ще підлітком закохався в український фольклор, виступав у танцювальному ансамблі Сизокрилі, а тепер є його художнім керівником та ще двох шкіл українського танцю в штатах Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

Орландо прагне зробити українські танці не менш популярними у світі, ніж аргентинське танго чи австрійський вальс.

Орландо Паган виріс у пуерто-ріканській родині в районі Бронкс у Нью-Йорку. Танцями почав займатися у середніх класах, потім вступив у престижну Нью-Йоркську школу виконавських мистецтв.

А от на українські танці потрапив випадково. У школі танцю Роми Прийми-Богачевської шукали чоловіка-танцюриста і знайома запитала, чи не хотів би він спробувати.

Хоча Орландо був досвідченим танцюристом, гопак давався йому не просто.

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У віці 32-х років Орландо був прийнятий в престижну трупу танцювального театру Гарлема під керівництвом Артура Мітчелла, але продовжував танцювати в Сизокрилих і викладати в школах танцю і в літньому танцювальному таборі Роми Прийми-Богачевської.

Сьогодні Орландо і його дружина Лариса викладають разом.

Як хореограф, Орландо ретельно вивчає історію і культуру регіонів України.

Орландо хоче донести красу українського танцю до всього світу.

До слова, американські поліцейські почали флешмоб #Lipsyncbattle, в якому вони танцюють і підспівують під відомі композиції. Вийшло весело.

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