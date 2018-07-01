Ось, де справжня свобода! Мотоциклам Harley-Davidson 115 років
Гуркіт моторів на день народження легенди. На Софійській площі зібралися десятки власників Harley-Davidson. Мотоциклам цієї марки вже 115 років.
Чоловіки, які їздять на цих залізних конях, кажуть – ось, де справжня свобода.
Власники Harley-Davidson з’їхалися на Софійську площу з усієї України.
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Найбільше задоволення байкера – бути в оточенні однодумців. Тому вони вступають у мото-спільноти. В Україні такі вважаються позитивними та носять переважно мирний характер. Кожен клуб дотримується етики і має свій статут.
До слова, під Києвом змагаються українські монстр-траки і квадроцикли.
2018-07-01
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