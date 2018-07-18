Основний інстинкт, Робокоп і Вона: секрет геніальності Пола Верховена

Для більшості глядачів режисер Верховен став впізнаваним лише з американського періоду творчості. Саме тоді його почерком стали: фантастика, спецефекти і смертельні трюки.

Однак затяті кіномани знають митця ще з фільмів відзнятих на батьківщині – Нідерландах. У свої 20 він цікавився зовсім іншими жанрами. Першою роботою стала короткометражка – Занадто багато Ящірок.

Після 30 режисер знімає свої перші повні метри. Еротична комедія Турецькі солодощі стала у 1970-х скандальною. Відзнята на піку сексуальної революції.

У головній ролі вже тоді улюбленець режисера – Рутгер Хауер. Фільм став успішним стартом як для режисера так і актора. Драма шокувала публіку, але забезпечила Верховену першу номінацію на Оскар.

Визнання Верховена дійшло до Голлівуду. У 1980-х він робить комерційні блокбастери. Режисер ніби змагається з Джеймсом Кемероном та знімає фантастичний трилер – Робокоп. Якісна робота Верховена та комп’ютерна графіка вивели картину в найкасовіші бойовики сезону.

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Комерційна репутація розійшлася Голлівудом. У наступній стрічці Згадати все без вагань погодився відзнятись Арнольд Шварценгер та Шерон Стоун. Динаміка, напруженість, спецефекти. Фільм-антиутопія здивували світових критиків.

Особливим у творчості Пола Верховена став 1992-й рік. Саме тоді режисер знімає еротичний, кримінальний трилер Основний інстинкт. Закручений сюжет. Майкл Дуглас та Шерон Стоун у головний ролях дали фільму світову популярність.

Однак роботу режисера критики не схвалили. Верховену закидали відсутність стилістичного блиску, іронічних цитат та надто провокативні сексуальні сцени. Утім, Основний інстинкт і досі найвідоміший трилер на планеті.

Режисер спробував відігратись амбіційною картиною Шоу-гелз. Знову еротика, вже з драматургією. Однак картина зовсім не вразила Голлівуд. Фільм провалився у прокаті, ще й отримав антинагороду – Золоту малину. За погану режисуру.

Поразки жодним чином не похитнули професіоналізм режисера. Зоряний десант 1997-го став для Верховена тріумфальним. Це військова фантастика про світ майбутнього. Особливо картину схвалили американські інтелектуали. Фільм у нео-голлівудському стилі.

Знову режисер заговорив 2016-го. З французькою роботою – Вона. До цього Верховен не знімав майже 10 років. Трилер презентували на Каннському кінофестивалі. Картина отримала два Золоті глобуси та була номінована на Оскар.

Надто реальні та відверті, з мінімальною естетикою фільми – характерний стиль Пола Верховена. Прибічник кіно-експериментів швидко став улюбленцем європейського глядача, блискуче підкорив Голлівуд.

Попри поразки та неоднозначний стиль він завжди знімає натхненно. І щоразу шокуючі картини режисера вражають тривіальністю по-голландськи.

До слова, список з 10 найкращих фільмів і серіалів першої половини 2018 року.

Опубліковано Липень, 18 в 13:44



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