Отруйна вода і сморід! Найнебезпечніше сміттєзвалище України

Автентичну Верховинщину руйнує сміттєвий полігон. Найвисокогірніше звалище розташовано на території унікального села-музею Криворівня. Його майже 40 років тому без будь-яких дозволів облаштували просто на березі річки.

Десятки років полігон працював без дотримання елементарних екологічних норм. Люди врешті заставили владу узаконити районний сміттєзабір та проблеми це не вирішило. Ядучі фільтрати як текли, так і продовжують відводити прямо в гірський потік, а гори пластику височіють просто посеред гір.

18-го червня термін експлуатації сміттєзвалища завершився. Місцеві заблокували заїзд на полігон і просять хоча б якось привести сміттєзабір до елементарних норм.

Кількаметрові гори сміття просто посеред лісу. Смердючі потоки, які стікають прямісінько в гірську річку – такий вигляд має найвисокогірніше звалище України. Найближчі будинки всього за 50 метрів.

40 років тому на одному місці був розсадник – лісівники вирощували дерева. Нині село стало заручником цілого Верховинського району.

Верховинський полігон розташований за 10 метрів від гірського потоку.

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І цю воду нижче за течією – беруть селяни Бережниці та майже тисячна Криворівня.

Днями термін експлуатації сміттєзвалища закінчився. Місцеві заблокували в’їзд на полігон. Кажуть, про цю проблему чиновники знали ще два роки тому. За цей час не зробили нічого – ані захисної плівки, ані відстійника для інфільтрату.

Поки екологи мовчать – селяни нарікають, щойно звалище зупинить роботу про нього взагалі забудуть. Роботи з рекультивації полігону обіцяють проводити, але грошей, як завжди, немає.

Тепер проблему утилізації сміття вирішуватимуть сільські голови.

Ради на місцях будуть ухвалювати рішення щодо підвищення тарифу і везтимуть непотріб за 120 кілометрів до Івано-Франківська. Та чи везтимуть – невідомо. Щойно місцеві зупинили чергування біля в’їзду на полігон хтось викинув причіп сміття просто на берег річки.

До слова, Київ на межі екологічної катастрофи – Дніпро можуть затопити нечистоти.

Опубліковано Червень, 21 в 14:38



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