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Отруйний борщівник: що це за рослина та чим небезпечна

Закарпаття заполонив небезпечний борщівник. Рослина надзвичайно отруйна. Її сік обпікає шкіру немов кип’ятком.

В Ужгороді вже троє постраждалих, на Волині чоловік потрапив в реанімацію. Борщівник ні в якому разі не можна чіпати, краще до нього взагалі не підходити.

Найбільше його вздовж доріг і на берегах водойм. Розлогий бур’ян, схожий на велетенський кріп, захопив уже сотні гектарів землі.

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Небезпечна вся рослина – листя, квіти, коріння і навіть сік.

Лікарі радять обходити борщівник десятою дорогою. Якщо все-таки доторкнулися, треба негайно заховатися від сонця, промити шкіру і звернутися до медиків.

До слова, як працюють рятувальники на київських пляжах.

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