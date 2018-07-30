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Оживити один із найстаріших в Україні віадуків – мета Івана Вережака у Нових лідерах

Попри хвилю еміграції, чимало українців повертаються додому, щоб будувати свою країну – це вкотре підтверджує проект Нові лідери.

Один із сільських голів на Прикарпатті – Іван Вережак – тривалий час прожив в іншій країні і повернувся в рідну Котиківку. Хоче вдихнути життя в один із найстаріших в Україні віадуків.

Дивіться: Повернути молодь у села: проект Валентини Ведровської у Нових лідерах

Переконаний, що в селі не так погано жити, лише бракує деяких речей: громадської активності, цікавого відпочинку та можливості розвитку.

До слова, витягнути з боргів комунальників – проект Марини Кирилюк у Нових лідерах.

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