Оживити один із найстаріших в Україні віадуків – мета Івана Вережака у Нових лідерах

Попри хвилю еміграції, чимало українців повертаються додому, щоб будувати свою країну – це вкотре підтверджує проект Нові лідери.

Один із сільських голів на Прикарпатті – Іван Вережак – тривалий час прожив в іншій країні і повернувся в рідну Котиківку. Хоче вдихнути життя в один із найстаріших в Україні віадуків.

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Переконаний, що в селі не так погано жити, лише бракує деяких речей: громадської активності, цікавого відпочинку та можливості розвитку.

До слова, витягнути з боргів комунальників – проект Марини Кирилюк у Нових лідерах.

Опубліковано Липень, 30 в 10:26



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