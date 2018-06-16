П’ятеро на одного, грабіж і побиття: як Росія зустріла гостей ЧС 2018

На Чемпіонаті світу з футболу у Росії – іноземці часто стають героями кримінальних хронік.

Західні ЗМІ дізнались що зокрема, у Москві обікрали британського вболівальника. П’ятеро бандитів змусили його зняти гроші з картки.

А в Санкт-Петербурзі під гарячу руку потрапила пара геїв-французів. Один, за даними журналістів, залишився інвалідом. Нападників уже затримали. Це молоді дагестанці.

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Раніше ж у Пітері 44-річний уругваєць залишився без грошей і документів, а гостя з Мексики заплатила за проїзд однією вулицею 100 доларів.

За даними ЗМІ, за тиждень до початку чемпіонату регіональні управління МВС припинили подавати на своїх сайтах інформацію про злочини. Відомствам наказали не публікувати негативних новин.

До слова, “Телешоу з Путіним”: публічна заява про підтримку “ЛДНР” та плани на Сирію.

Опубліковано Червень, 16 в 21:41



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