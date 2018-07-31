Падає під землю. Місто Калуш на Франківщині може зникнути

Третина міста Калуш стоїть над покинутими соляними шахтами і може провалитися в кожну секунду. В зоні ризику житлові будинки. Зрештою завали тут відбуваються щороку.

Люди нарікають на дорогу та міст, який відремонтували 3 роки тому. Нині шлях використовують як об’їзд, і сюди курсують переповнені важковаговики.

Хоча дорога доволі нова, асфальт на ній постійно пливе, але трагедія в іншому.

Місцеві пояснюють – шлях проклали на шахтових порожнинах. Бо третина Калуша розташована на пустотах і може провалитися під землю будь якої миті.

Землю під дорогою на території колишніх соляних шахт проклали незаконно.

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Колись тут видобували калійну сіль, протяжність рудника понад 7 км. А копанки завглибшки у кілька десятків метрів заливали міцним розсолом, і тепер він гуляє поміж шахтними порожнинами тому земля просідає дедалі швидше. Щороку на 15 мм.

Але найстрашніше, що цей процес вийшов з-під контролю. Останні 8 років жодних досліджень ніхто не робив.

Єдиний вихід – дослідити територію, виявити найбільш небезпечні ділянки і виселити звідти людей. Утім робити це місцева влада не поспішає. Мовляв, потрібні величезні гроші, яких без Києва не мають.

А поки доведені до відчаю люди, просять хоча б зупинити транзит важковаговиків, бо і так живуть як на великій пороховій діжці. Адже за останні 40 років ґрунт у Калуші провалювалася 15 разів.

До слова, чому відремонтовану за 16 млн дамбу у Коломиї змиває дощами.

Опубліковано Липень, 31 в 19:54



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