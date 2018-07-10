Падають, вбивають або виходять з ладу – де в Україні найбільше “ліфтів-вбивць”

Проїхатись ліфтом, щоб прогулятися вулицею для пані Людмили – нині справжня мрія. Підйомник хоч і новий, та вже 3 місяці не працює. Більшість мешканців 9-поверхівки – люди похилого віку, здоров’я не дозволяє сходити навіть за харчами.

У своїх бідах люди звинувачують приватну компанію, яка обслуговує будинок. Ремонтники обіцяли запустити ліфт ще всередині червня, та віз і нині там.

А це вже інший будинок у іншому районі столиці. Мешканцям цього будинку щастить дуже рідко. Їхній підйомник більше стоїть, ніж працює і будь-якої миті може обірватися.

Чому люди платять за поламані підйомники- з’ясовуємо у балансоутримувача. Та навіть після письмового запиту, компанія нам так і не змогли пояснити причину страждань людей.

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На компанію вплинути не може навіть столична мерія, бо вона перемогла в тендері і має угоду на утримання будинку. Коментар Фактам столичні чиновники не дали, однак в листі повідомили, нині в Києві понад 22 тис ліфтів, майже половина з них на межі.

Київська влада як може допомагає з ремонтом та заміною підйомників, є навіть спеціальна програма – 70% коштів дає бюджет, 30 – гроші мешканців будинку. Одна кабінка вартує приблизно 400 тис грн.

Щоправда, гроші дадуть, коли всі мешканці зберуться, напишуть колективну скаргу і прохання до міської ради внести їхній будинок у план модернізації ліфтів. А далі чекати. Іншого шляху немає, тому слід не скаржитись, а згуртуватися і звернутися до відповідних інстанцій. Інакше ліфт не запрацює.

До слова, у Франківську після ремонту фасаду обвалився балкон разом із жінкою.

Опубліковано Липень, 10 в 17:07



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