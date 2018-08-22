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Паліативна допомога в Україні: де надають і які є проблеми

У Надвірнянському будинку дитини – діє одне з небагатьох паліативних відділень для дітей. Його створили 5 років тому за кошти громади.

Облаштували два поверхи по три палати на кожному. Одночасно може перебувати 10 діток. Нині в центрі не дуже людно, бо літо. Тут немає розкладу, як у лікарні. Зранку фізкультура, масаж, електропроцедури.

Канапка для масажу і пристосування для розробки рухливості тіла – це тутешнім діткам вкрай потрібно.

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Тут є сенсорна кімната, де стимулюють роботу головного мозку. Є масаж, світломузика, розвиваючі ігри. Перебування – безкоштовне.

Однак, лікарі кажуть, дитячий паліатив досі законодавчо на стадії розвитку. Власне держава грошей не виділяє, а країні потрібні цілі центри.

І лікарі, і діти в очікуванні кабмінівської постанови. Йдеться про те, що такі заклади мають реформувати, на їхній базі створять Центри реабілітації та паліативної допомоги для дітей.

До слова, київські медики зробили унікальну операцію недоношеному немовляті.

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