Палять в повітря, тиснуть на нерви: бойовики гатять по Авдіївці

Перемир’я не зауважили. На Авдіївській промзоні і серед білого дня бойовики відкривають вогонь по позиціях українських військових.

На Авдіївській промзоні відстань між українськими опорними пунктами та ворожими позиціями настільки мала, що можна побачити усе, що роблять кремлівські найманці.

Однак спостерігати краще і безпечніше в трубу розвідника. Ворог почав активно використовувати зброю з глушниками, тож пострілу просто не чути.

Перемир’я є тільки на паперах. На практиці українські військові цього не відчули. На промзоні не було ще жодної доби без обстрілів. Олег перераховує арсенал озброєння, який тільки вчора ввечері застосували окупанти.

Спершу бойовики роблять так звані віялові прострілки: палять просто в повітря, тиснуть на нерви. Далі цілять у бійниці, конкретно провокують на вогонь у відповідь.

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Однак вивести наших військових не так просто. За роки війни навчилися бути терплячими, і спостережливими. Бо часом, буває, підповзають ворожі диверсанти.

Олег уже був мобілізований, потім повернувся додому, зараз знову підписав контракт. Його дім – на Харківщині, за кілька кілометрів від російського кордону, тож чоловік не хоче, щоб російський світ прийшов туди.

Сценарій Придністров’я та Абхазії чекає і на самопроголошені терористичні ДНР та ЛНР, каже Олександр. Нині бандформування обороняються швидше за інерцією.

Тож українські військові вірять: невдовзі над Донецьком і Луганськом замайорять українські стяги.

До слова, новини з передової: найбільший обстріл за 2 тижні, у бій пішли кулемети і БМП.

Опубліковано Липень, 17 в 19:51



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