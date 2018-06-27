Пансіонати для навчання кримських татар – програма Арсена Жумаділова у Нових лідерах

Через агресію Кремля йому довелося залишити прибутковий бізнес і рідних на півострові. Та на життя Арсен не скаржиться. Його кредо – завжди йти вперед.

У свої 32 він очолює Кримський інститут стратегічних досліджень, встиг попрацювати в Адміністрації Президента та навіть керував найбільшим районом на Одещині. І переконує: за роботу на цих посадах йому не соромно.

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Та нині він повністю себе присвячує питанню деокупації Криму та боротьбі за права кримських татар. Каже, робить усе, аби на окупованій території кримчани завжди пам”ятали, на материковій Україні їм будь-якої миті готові допомогти.

Тож на телепроект Нові лідери він прийшов з ідеєю про створення – пансіону для кримськотатарських школярів, аби дати шанс тим, хто виїде з окупованої території, безкоштовно надолужити згаяне та без проблем вступити до українських ВИШів.

Освітніми проектами Арсена вже зацікавилися благодійники та небайдужі українці.

Паралельно Жумаділов працює над законодавством про деокупацію Криму. А також хоче, аби кримсько-татарський народ нарешті отримав право на самовизначення.

До слова, як молоді прийти до влади і змінити систему. Програма Дмитра Дробота у Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 27 в 11:20



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