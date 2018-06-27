Папір з опалого листя. Унікальний винахід школяра із Закарпаття
Цей простий рецепт приніс закарпатському школяреві з села Сокирниця “золото” на міжнародній Олімпіаді геніїв, що проходила у США.
11-класник Валентин Фречка обігнав 1 300 конкурентів з усього світу, він з опалого листя виготовив папір. Нам показує свій експеримент у лабораторії. Усі інгредієнти змішує та підігріває.
Перший папір винахідник вилив у спеціальних формах і вже за 8 годин вийняв готові аркуші.
Тепер папір, виготовлений із листя, не відрізнити від звичного – білий, дуже міцний і навіть відштовхує воду.
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Розкладається всього за 20 днів. І головне не завдає шкоди природі: береже дерева від вирубки, а повітря – від спалювання листя. Ще й заощаджує гроші. Вартість такого аркуша – від 50 копійок.
Свої проекти презентував не лише в Україні, а й у Сербії, Тунісі і навіть Кенії. І часто повертався з перемогою.
Тепер закарпатський геній мріє запустити свій винахід у масове виробництво. Випускника звичайної сільської школи запрошують на навчання за кордон.
До слова, відсутність паперу. У Венесуелі метро стало безкоштовним.