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Парламентські вибори в Італії – хто переміг, та чого чекати Україні?

На останніх парламентських виборах в Італії перемогли партії, які до того мали репутацію чи не маргінальних.

Партія Ліга, електоратом якої є північ Італії, багатий промисловий регіон, пообіцяла виборцям не допускати в країну мігрантів. Рух п’яти зірок, політсила, створена коміком, зробила ставку на нужденну північ і пообіцяла підвищення допомоги безробітним до 780 євро на місяць – в середньому, в 2,5 рази. Це й принесло їм перемогу.

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При цьому італійців не надто хвилюють відверто проросійські погляди переможців. Партія Ліга підписала угоду про співпрацю з прокремлівською Єдіной Россієй. Лідер Ліги, чинний міністр внутрішніх справ Італії – Маттео Сальвіні виступає за скасування санкцій проти Росії і нещодавно заявив, що референдум у Криму був законним, а революція в Україні  – фальшивою.

Сьогоднішня опозиція, демократи, які були при владі більше 20 років, свою риторику не змінюють. Все, що має відношення до грошей і добробуту  – поки звучить в майбутньому часі. Та прості італійці готові зачекати. А зовнішня політика їх навряд чи колись хвилюватиме.

До слова, Факти ICTV повідомляли про те, що Італія постачала найманців на Донбас

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