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Патріотизм американців: чому люди палять продукцію Nike

У США – патріотизм – це не просто слова. Навіть якщо це знаменитість – як от зірка футболу Капернік. Дісталося і компанії Nike, за те, що та зняла рекламу зі спортсменом. Американці показово палять кросівки цієї фірми.

Зірка американського футболу Колін Капернік мав усе, що бажав – мільйонні контракти, любов публіки. Але постійно не поважав гімн США. У серпні 2016 під час виконання головної пісні Америки він демонстративно сидів на лавці запасних. Наступного разу – став на одне коліно. Таким чином він протестував проти расової дискримінації та жорсткого ставлення поліції до афроамериканців. Демонстративна зневага до символу США викликала шквал критики. Тепер у нього немає роботи, його цькують на вулицях.

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Відомий футболіст тривалий час був рекламним обличчям виробника спортивних товарів Nike. Протягом останнього року його в рекламі не було. А от тепер у мережі з’явився новий ролик з Каперніком. На честь 30-річчя гасла Nike.

Поки скандал проти Nike розгоряється, як кросівки від рук американців, акції бренду вже впали на 3%.

А ось українські футбольні фанати влаштували акцію на підтримку політв’язнів під консульством Російської Федерації у Чехії.

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