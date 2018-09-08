Пекло на фронті: російські найманці гатять з різнокаліберної зброї

Великокаліберні кулемети, автоматичні станкові гранатомети та станкові протитанкові гранатомети. Іноді – міни калібру 82 мм. Із цієї зброї кремлівські найманці гатять по позиціях українських військових поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Однією із найгарячіших точок залишаються Піски. Майже вщент розгромлене ворогом селище біля Донецького аеропорту надійно обороняють українські військові. Хоча арсенал озброєння, який проти них використовує ворог, вражає.

Українські захисники надійно тримають оборону і кажуть: робитимуть це доти, доки буде потрібно.

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Також, Факти ICTV повідомляли, що ворог атакував із забороненої зброї, в бою загинув боєць ЗСУ

Опубліковано Вересень, 08 в 19:12



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