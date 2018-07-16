Переговори Трампа і Путіна в Гельсінкі: чого чекати Україні

Вже сьогодні у столиці Фінляндії зустрічаються президенти США та Росії. Серед головних питань – Україна і Сирія. Трамп неодноразово запевняв, що він говоритиме і про анексований Крим, втім прориву у цьому питанні не очікують.

Інша справа з Сирією. Тут Вашингтон та Москва мають більше спільного. Ймовірно лідери США та Росії спробують змінити зони впливу в цій країні.

Максимальна таємничість, непевні заяви – такий антураж зустрічі двох президентів.

Журналісти й експерти вже кілька тижнів прогнозують наслідки зустрічі – це і перспектива переділу зон впливу, примирення, або ж ще більша конфронтація. Відомо, що точно говоритимуть про Україну.

Експерти побоюються, що Трамп піде на якісь поступки в питаннях Криму, чи антиросійських санкцій. Адже американський президент протягом останніх тижнів чітко не відповідав на питання – чи визнавати анексію українського півострова.

Втім, хоч би що Трамп пообіцяв Путіну, далі ці домовленості має схвалити конгрес, а законодавчий орган США – на боці України. Американський президент також зв’язаний законом про протидію ворогам США.

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Очікувати розморозки, як в мікрохвильовці, російсько-американських відносин не варто. Існує вже рік санкційний закон, який підтримали 95% когнресменів. В законі сказано, що Трамп не може сам відмінити санкції.

Експерти переконані, драматизувати зустріч Трампа і Путіна не варто. А те, що очільнк Білого дому спочатку зустрівся з президентом Порошенком у Брюсселі – гарний знак для України.

На що можна буде сподіватися – це певна спроба вирішити частину гуманітарних проблема. Наприклад, піти на обмін полоненими. Це Путін може подарувати Трампу і він вийде с таким результатом від Путіна. А Путіну це потрібно, щоб налагоджувати контакт зі своїм спаринг-партнером і виторгувати щось у майбутньому.

Більше шансів на домовленість щодо Сирії. Адже головний інтерес Америки – викинути Іран з цієї країни. Трамп оголосив похід проти Тегерана. Досі в Сирії на боці диктатора Ассада воювала Росія з її авіацією та Іран з майже стотисячним контингентом піхоти.

Щоб розбити цей альянс, США запропонували Росії взяти під свій контроль південь Сирії, але Москва у відповідь має вивести іранські війська з регіону. Іран загроза не лише США, а й Ізраїлю. Тож Вашингтон готовий дати Путіну ілюзію нової перемоги в Сирії. Заради цього Кремль, зважаючи на все, зраджує свого колишнього союзника – Іран.

Американці хочуть, аби росіяни натисли на Тегеран і він прибрав свої війська з південної Сирії. Таким чингом буде знята небезпека, яка існує для Ізраїлю. І якщо домовленості в Гельсінкі досягнуть, виконувати її треба Росії. Саме Москва має переконати Іран піти із Сирії, а Тегеран так просто здаватися не планує.

Окрім того, Ассад та Росія отримають зруйнований війною регіон, тисячі людей живуть серед руїн, і саме Дамаск та Кремль повинні знайти великі гроші на утримання цих територій.

Тож Вашингтон таким чином ще більше вплутує Росію у війну в Сирії. Експерти наголошують – заяви Трампа і Путіна в Гельсінкі будуть голосними, але найімовірніше – неконкретними.

До слова, Трамп порадив Мей судитися з ЄС.

Опубліковано Липень, 16 в 12:12



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