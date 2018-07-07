Переломи щелеп та побої – як працюють лікарі “швидких” та ризики роботи

Вони рятують людям життя, натомість їх самих пацієнти часто калічать. На Черкащині за останні 3 місяці – 9 нападів на медиків “швидкої”, ледь не щодня їм погрожують.

Аби убезпечити лікарів від цього, в області бригади “швидкої допомоги” оснащують мобільними системами тривожного виклику охорони.

Зламаною щелепою лікаря швидкої допомоги закінчився візит до нього пацієнта. Сергій Кисельов ледве говорить. Минулих вихідних під час нічного чергування у приміщенні лікарні його побив пацієнт.

Випадок шокуючий, але медики не дивуються. Охорони жодної, замок на ладан дихає, про камери спостереження годі й говорити. Надія лише на самих себе, бідкаються лікарі.

Дивіться: Не дороги – пральна дошка! Швидкі у Харкові не встигають до хворих

За останні 3 місяці в області сталося 9 нападів на лікарів “швидкої”. Ледь не щодня на викликах отримують погрози.

Аби захистити медиків, нещодавно всі бригади невідкладної допомоги почали оснащувати тривожними кнопками.

Лікар швидкої допомоги у Черкасах, пані Світлана, тривожну кнопку носить у кишені. Свого часу теж пережила неабиякий стрес під час виклику: чоловік не випускав із квартири і погрожував ножем.

Тоді покликати на допомогу можливості не було. Тепер щойно жінка натисне кнопку, на місце виклику поліція охорони негайно направить найближчі наряди.

Нині тривожними кнопками обладнано більшість бригад в області. Перші тестують поки в Черкасах. Гроші на це виділили з обласного бюджету. Але охорона потрібна і в самих медзакладах, наполягають лікарі.

До слова, у Бердянську медикам знадобилася швидка після виклику.

Опубліковано Липень, 07 в 14:28



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.