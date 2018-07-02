Перепади напруги: як отримати компенсацію за знищену техніку

Залишитися без побутової техніки, або навіть без власного помешкання. А все через неякісні електромережі. Стрибки напруги, закорочення дротів – в результаті маємо в найкращому варіанті знищену побутову техніку, в найгіршому знищений будинок, і такі випадки не поодинокі. Люди бідкаються, за спожиту електроенергію вони платять справно, натомість за якість наданих послуг компанія відповідати не поспішає, та й покривати збитки людям теж.

Надзвичайною подією киянка пані Тамара називає роботу енергетиків. Без побутової техніки її будинок залишився одразу, як представники київських електромереж провели роботи на підстанції. Мовляв, згодом у квартирах напруга стрибнула до 400 вольт. Сталося це вночі, тож врятувати хоч щось не було можливості.

А ще електрочайники, ноутбуки, бойлери та пральні машини. Усе, що тієї ночі у мешканців було увімкнено в розетки – знищено. Тепер люди самотужки намагаються реанімувати своє приладдя. Збитки вираховують десятками тисяч у кожній квартирі, в багатоповерхівці згоріло майже 70% техніки. І такі випадки там трапляються майже щомісяця.

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Та нині, терпець урвався. Жінка звернулася до енергетичної компанії, аби там відшкодували збитки і пояснили, скільки ще їм доведеться терпіти постійні стрибки в електромережі. Але там провину із себе знімають.

А в листі зазначили, справді ремонт проводили, але жодним чином це не вплинуло на техніку споживачів. Мовляв, їхні електрики знайшли причину. У будинку в розподільному щиті перегорів дріт.

Та юристи запевняють – нерідко, окрім ЖЕКу, винуватцями таких бід є і самі енергетичні компанії, які геть не дбають про мережу. Тож закликають українців, у яких згоріла техніка через перепади напруги – викликати енергетиків і жеківців чи представників ОСББ, складати акти, і домагатися компенсації.

І хоча судова тяганина може тривати роками, і виграють одиниці, юристи радять не здаватися і боротися за свої гроші.

До слова, катастрофи з урожаєм не буде: на Україну йде похолодання.

Опубліковано Липень, 02 в 10:56



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