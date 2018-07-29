Переробка лампочок та батарейок: як утилізовують та ціни

Без шкоди для довкілля. У Львові півтора роки працює єдине в Україні підприємство, яке утилізовує ртутні лампочки і термометри за унікальною технологією.

Завдяки спеціальному обладнанню, можна переробляти енергозберігаючі лампи і отримувати в результаті очищене скло, метал і навіть домішки для мінеральних добрив, а ртуть в майбутньому використовувати у виробництві.

Це невелике підприємство на околиці Львова. За півтора року свого існування тут переробили 307 тис лампочок.

25 тис з них – це ті, що зібрали у львів’ян, принесли люди й 500 термометрів. Щоб переробляти ці речі, керівництво отримало спеціальну ліцензію.

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Лінію із переробки відходів, що містять ртуть, купили за грантові гроші ЄС. Обладнання – шведської компанії. І воно єдине в Україні.

Скло по транспортеру поступає в бочку, і під тиском 6 атмосфер по цих шлангах витягується люмінофор.

Щоб очистити скло від люмінофору, його в спеціальних таблетках доставляють до дистилятора. Таких у світі всього 6.

Ртутні пари, які містяться у лампах, при переробці очищують спеціальні фільтри.

Виробництво безвідходне. Крім очищеного люмінофору, підприємство здає і очищене скло. За рік його зібрали 31 тонну і продали компанії, яка виготовляє скло.

Лампи приймають від підприємств і організацій зі всієї країни. П’ять гривень коштує утилізація люмінесцентної, 4 – енергозберігаючої.

Львів’яни їх безкоштовно скидають до екобусів, які тричі на тиждень чергують біля торгових центрів.

Окрім ламп, працівники підприємства приймають і батарейки. Їх за 3 роки назбирали понад 16 тонн. Та переробку тут почати не можуть, потрібне інше обладнання.

Виробник мав би брати кошти і перераховувати їх на утилізацію батарейок, такого в нас на законодавчому рівні немає. Хоча законопроект є у ВР. Поки їх планують відправити до Польщі.

До слова, Львівський парк завалили сміттям.

Опубліковано Липень, 29 в 21:56



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