Перерозподіл влади у “ДНР”: що відбувається та чи будуть “вибори”

У Донецьку після вбивства Олександра Захарченка триває процес перерозподілу власності та влади. Олександр Тимофєєв, який був правою рукою Захарченка, курував фінансові потоки окупованих районів, та зміг вижити після вибуху в кафе Сєпар, раптом блокує перші рішення новоявленого ватажка Трапезнікова. Хоча перед російськими камерами вони демонструють мир і злагоду.

Та раптом з’ясовується – новий донецький ватажок у кріслі перебуває незаконно, і бенкет Трапезнікова антиконституційний. Корону швидко знімають, і вдягають на зручнішого для Кремля Пушиліна, який керує фейковою донецькою радою. А поплічника Захарченка Тимофєєва знімають з посади та навіть порушують кримінальну справу за захоплення донецьких підприємств.

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У фейкових республіках-маріонетках призначають фейкові вибори на початок листопада. За мінськими угодами такі вибори повинні відбутися за українським законодавством, та вже зрозуміло, що Кремль просто призначить чергову зручну маріонетку, якої позбудеться у будь-який час.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що ЄС засудив плани бойовиків провести “вибори” в “ЛДНР”

Опубліковано Вересень, 10 в 17:16



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