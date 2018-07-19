Пересадка кісткового мозку: чому не лікують в Україні і що робити хворим на рак

Україна – заповідник відсталості у медицині. Особливо фатальна вона для дорослих онкохворих, адже у нас роблять найменше рятувальних процедур для таких пацієнтів.

Де 30-річному Віктору – страховому агенту з Київщини знайти 130 тисяч доларів на лікування раку, що недавно вразив його?

У Віктора є родичі, які могли б стати донорами кісткового мозку і врятувати його життя.

У обласному онкоцентрі, як і скрізь по Україні, можуть пересадити кістковий мозок від самого пацієнта – цій техніці наших лікарів навчали закордонні колеги.

Є і частина обладнання, завдяки якому можна робити трансплантацію.

Але для пересадки потрібні стерильні палати, саме в них після операції мають перебувати пацієнти, адже в них відсутній імунітет і легка застуда просто вб’є хворих.

Тому відділення треба ремонтувати та дооснастити. Після відвідин Фактів пообіцяли до осені зробити проект реновації – гроші просять в обласної ради.

Катастрофічна ситуація з лікуванням дорослих онкохворих скрізь по країні. Наприклад у Києві востаннє пересадку від родинного донора робили 10 років тому. Відтоді столиця України з доходами понад 49 млрд грн. на рік не може знайти цілих 26 млн грн. на спеціальне медичне обладнання.

Читайте: Видаляють пухлини очей та мозку: як роботи-медики роблять операції

Відсутній центр трансплантації і у Дніпрі – звідси онкохворих відправляють до Києва, мовляв на місці таких спеціалістів немає.

У міністерстві охорони здоров’я попри багаторічну проблему із дорослими онкохворими лише проводять наради. Чиновники хочуть створити кілька центрів трансплантології, їх мають заснувати обласні бюджети і придбати для них обладнання.

А от платити за лікування пацієнтів буде держава. Тому в теорії, такі центри мають бути зацікавлені у наданні якісних послуг, адже хворі зможуть самостійно обирати куди йти для терапії.

Держави-сусіди протягом останніх років змогли створити ефективну систему трансплантації. І українці змушені їхати на пересадку кісткового мозку за кордон, і платити приміром білоруським медикам 130 тис. доларів за операцію – якщо, звісно, знайдуть такі гроші.

Під лежачий камінь вода не тече – тому волонтери, які самі зіштовхнулись з раком, оголосили збір коштів зокрема на ремонт відділення у столичному обласному онкодиспансері. Невідомо як складеться у Віктора, але можливо у інших молодих людей з’явиться шанс врятувати життя.

До слова, медичне страхування в Україні: скільки коштує і навіщо потрібно.

Опубліковано Липень, 19 в 19:45



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.