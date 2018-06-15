Перетворити Україну на новий Сінгапур: програма розвитку Тимошенко

Новий курс України – так називається програма, яку сьогодні у Києві презентувала лідерка партії Батьківщина – Юлія Тимошенко.

У форумі брали участь експерти, фахівці, представники бізнесу, політики і міжнародні партнери – усього більше двох тисяч людей.

Аби побороти корупцію, пропонує дати більше влади народу. Зокрема, пропонує, щоб кадрові рішення приймала Національна асамблея самоуправління, надати українцям право пропонувати свої закони та проводити всенародні референдуми.

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Юлія Тимошенко у перспективі бачить Україну з парламентською формою правління канцлерського типу, бо як показує практика, країни з президентською формою правління менш успішні.

У подальших планах Тимошенко – презентація економічного курсу. Вона мріє перетворити Україну на новий Сінгапур, масштабніший. Деталі – обіцяє наступного форуму.

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Опубліковано Червень, 15 в 16:53



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