Перезавантаження не буде. Що запропонує Трамп Путіну

Що ще може втнути Росія – іноді прогнозувати складно. Навіть американці насторожі, завтра до Москви прибуде радник Трампа із питань національної безпеки – Джон Болтон. Мета: підготовка зустрічі президентів Трампа і Путіна, яка може відбутися у 10-х числах липня у Європі. Болтон, зокрема, має зустрітися із міністром закордонних справ Лавровим і самим Путіним – аби окреслити теми саміту. Очікується, що серед них буде і питання України.

Очікування у Вашингтоні та Москві – невеликі. У Москві кажуть: якщо зустріч взагалі відбудеться – це уже добре, і з Трампом, мовляв, треба бути обережними.

На прорив сторони не сподіваються, адже чинна адміністрація президента США не готова змінювати своєї жорсткої позиції щодо Росії, а Кремль не хоче змінювати своєї поведінки. Сьогодні на слуханнях у сенаті помічник державного секретаря розкритикував політику перегляду відносин із Москвою адміністрації республіканця Буша і політику перезавантаження демократа Обами.

Він зазначив: поступки на кшталт згортання планів розмістити системи протиповітряної оборони у Польщі та Чехії призвели до посилення російської агресії у регіоні. Нині Білий Дім таких помилок не робитиме.

Читайте: Зустріч Трампа і Путіна – у США назвали головні теми

Все ж, експерти-демократи у Вашингтоні побоюються, що Трамп може піти на якусь не вигідну Сполученим Штатам чи Україні угоду із Путіним. Деніел Фрід, колишній співробітник держдепартаменту, який опікувався політикою санкцій, каже: «Трамп може піти на фальшиву велику угоду, відповідно до якої ми отримаємо розмиті обіцянки Путіна щодо України в обмін на одностороннє пом’якшення санкції. Чи запрошення Путіна у якусь безпекову угоду в обхід НАТО».

Можливе пом’якшення санкцій проти Росії як результат переговорів Трампа і Путіна – було одним із ключових питань сенаторів до помічника держсекретаря Веса Мітчелла сьогодні. Інше питання – чи не буде вирішуватися доля України поза її спиною. Вес Мітчелл відповів фактично однаково на обидва питання: є закон, який регулює санкції, там прописані конкретні вимоги до Москви для скасування обмежень, і ці вимоги захищають інтереси України.

До слова, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання про звільнення українського режисера Олега Сенцова президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Опубліковано Червень, 26 в 22:05



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.