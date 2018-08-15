Перша шведська безпілотна вантажівка: характеристики

Шведи представили першу безпілотну вантажівку.

Це лісовоз, у якого навіть немає кабіни керування. Функції водія виконує автопілот четвертого покоління.

У позаштатних ситуаціях машину може віддалено направляти оператор. Запас ходу скромний – усього 200 км. І швидкість невисока.

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Однак авто може перевозити 22 тонни вантажу. Така інновація дозволить заощадити на послугах висококваліфікованих водіїв та збільшить вантажну площу машин.

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Опубліковано Серпень, 15 в 13:56



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