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Перша шведська безпілотна вантажівка: характеристики

Шведи представили першу безпілотну вантажівку.

Це лісовоз, у якого навіть немає кабіни керування. Функції водія виконує автопілот четвертого покоління.

У позаштатних ситуаціях машину може віддалено направляти оператор. Запас ходу скромний – усього 200 км. І швидкість невисока.

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Однак авто може перевозити 22 тонни вантажу. Така інновація дозволить заощадити на послугах висококваліфікованих водіїв та збільшить вантажну площу машин.

Вчора Факти ICTV писали про відомі на весь світ надлегкі літаки, які збирають українці у Польщі.

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