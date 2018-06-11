Перша у Херсоні арт-платформа та коворкінг – проект Віталія Бєлоброва в Нових лідерах

Люди не повинні виїжджати з рідного міста для реалізації своїх ідей, – впевнений учасник телепроекту Нові лідери Віталій Бєлобров.

Завдяки йому та однодумцям-підприємцям у провінційному Херсоні з’явився креативний простір Урбан-Сад.

Новий проект команди – Центр креативних індустрій. Це сучасна конференц-зала, коворкінг та офіси креативних компаній у будівлі колишнього вентиляційного цеху механічного заводу.

Урбан-сад – це майданчик для людей, які розвиваються, генерують нові ідеї та шукають однодумців для їхньої реалізації у рідному місті.

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За 3 місяці тут уже відбулося 70 фестивалів, квестів, конференцій та концертів.

Урбан-Сад отримав 3 міжнародні премії у галузі урбаністики і визнаний найкращою туристичною атракцією Херсона.

Локомотив проекту – Віталій Бєлобров. 34-річний бізнесмен – лідер команди соціально-відповідальних підприємців “Ми – Херсонці”.

Це вони перетворили занедбану територію біля цеху механічного заводу на родзинку міста.

На 3-х поверхах будівлі вентиляційного цеху механічного заводу він планує облаштувати арт-платформу Турбіна із сучасною залою для виставок і конференцій, якої не вистачає місту.

Проекту потрібно 1,5 млн євро. Він відкритий для нових учасників, інвесторів і будівельників. Віталій хоче, аби якомога більше людей дізналися про ідею, тож подався до національного телепроекту Нові лідери.

Набрав понад 1 тис голосів і став одним із переможців першого етапу. Ще не пізно особисто долучитися до будівництва центру або підтримати проект Віталія Бєлоброва на сайті novilidery.com.

Факти ICTV писали про ще одного учасника телепроекту Нові лідери – Олексія Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям.

Опубліковано Червень, 11 в 12:06



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