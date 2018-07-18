Перші місця та жага до знань: юні математики з України підкорили Румунію

Нещодавно в румунському містечку пройшла престижна міжнародна математична олімпіада. Перші місця посіли хлопці з Києва та Харкова. Сильна математична школа, талановитий педагог, любов до точних наук дали свій результат.

Ще дуже важлива підтримка, Фонд Леоніда Кучми Україна допомагає юним талантам. Там розуміють, що такі хлопчаки – міцне майбутнє країни, це вони можуть робити літаки, ракети, розробляти нові технології і рухати країну вперед.

Україна щороку допомагає юним математикам, фінансово підтримує участь у міжнародних олімпіадах та пошук талановитих дітей, який потрібно відкривати по всій країні. Наступного року Україна прийматиме європейську олімпіаду серед дівчат, запрошені 50 команд світу.

Перемога в міжнародній олімпіаді додає 200 балів у ЗНО з двох предметів – то ж юні математики вже студенти. Їхній вчитель мріє, щоб ці діти не лише вчилися, а й працювали в Україні.

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За двадцять років роботи у школі Сергій виростив понад 20 переможців міжнародних математичних олімпіад, більшість з них – за кордоном.

До слова, вже стартує вступна кампанії до вищих навчальних закладів. Система реформується і часто абітурієнтам важко зорієнтуватися, що до чого.

Опубліковано Липень, 18 в 17:02



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