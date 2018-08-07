Перший банк донорів кісткового мозку в Україні: ціна, де і як працює

У Тернополі активісти створили перший приватний банк донорів кісткового мозку. Юлія, її чоловік і брат вирішили перезавантажити процес трансплантації в Україні.

У нашій країні державний реєстр існує вже 9 років. Але там зареєстровані трохи більше сотні людей. Натомість за три місяці у приватному реєстрі вже є 72 донори і ще 30 тестів чекають на відправку до Німеччини. Тобто те, що держава організовувала 9 років, активісти зробили за три місяці.

Читайте: Донорами людських органів можуть стати вівці

Тест-набір можна замовити безкоштовно в благодійному фонді, його надсилають поштою. Безпосередньо діагностику ДНК проводять у Німеччині. І лише після цих результатів донорів заносять до реєстру.

Створення таких реєстрів може стати проривом у медицині, тому що, нарешті, запрацює трансплантологія. До прикладу, в Польщі такі процедури проводять у кожній повітовій лікарні вже 20 років. В Україні – одиниці.

Пересадка кісткового мозку за кордоном коштує кілька мільйонів гривень, в Україні за ці гроші робили б дві-три операції. Але для того треба якісний донорський банк, який поки створюють активісти, а не держава.

Раніше Факти ICTV писали про те, що канадський хокеїст, який загинув в ДТП став донором для шести осіб.

Опубліковано Серпень, 07 в 20:13



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.