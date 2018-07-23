Перинатальний центр для Краматорська: проект Лілії Кісліциної у Нових лідерах

Подарувати перинатальний центр Краматорську, така мрія у Лілії Кісліциної. Жінка не мислить своє життя поза Донецькою областю, хоча каже, її кликали переїжджати й у інші регіони України та навіть за кордон. Утім Лілія вирішила взяти участь у проекті Нові лідери.

Вона вважає: має достатньо ентузіазму, аби забезпечити жінок Краматорська право народжувати у комфорті та ростити дітей у дружньому місті. Якщо ж виграє мільйон, витратить його на апарат УЗД або, принаймні, покриє частину цієї суми.

Лілія Кісліцина – людина-енерджайзер. Щойно повернулась із конференцій у Житомирі й Києві – і вже наступного ранку у парку Пушкіна зустрічається з мамами Краматорська.

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Волонтер, бізнесвумен, місцевий депутат і борець за права жінок нині взялася організовувати у Краматорську перинатальний центр. Каже, до війни, майбутні мами часто їздили консультуватись у Донецьк. Нині ж такої можливості нема, а в Краматорську нині народжують і місцеві жительки, і мами з окупованих територій. Юля, наприклад, три роки тому втекла з Горлівки.

Нині хоче зробити так, аби жінки лишались народжувати у Краматорську, адже фахівців тут вистачає. Однак, і складних випадків побільшало – через війну.

Лікар каже, у перинатальному центрі за жінкою могли б слідкувати від самого початку вагітності. Це також підвищило б статус закладу. Депутати підрахували – на повноцінний перехід від пологового будинку до перинатального центру необхідно 100 млн гривень. Лілія ж поки хоче через проект Нові лідери на каналі ICTV заробити гроші на перший крок – якісний апарат ультразвукової діагностики.

А ще своїм прикладом вона хоче довести: є люди, які не збираються тікати ані з України, ані зі свого, хоч і суворого, але улюбленого краю.

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Опубліковано Липень, 23 в 11:33



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