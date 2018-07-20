Pianoбой та Onuka – у Тернополі стартував фестиваль Файне місто

17 га “території вільних людей”, 6 сцен та безліч різноманітних локацій. У Тернополі стартував фестиваль Файне місто, який триватиме ще 3 дні. Цього року він обіцяє бути по-справжньому вибуховим.

Територія вільних людей – це місто в місті. Тут свої закони, є ратуша, а закоханих, які мають паспорти “вільних людей”, миттю повінчають. Спортивні локації та відпочинкова зона – не всі розваги. На фестивалі вчать краще зрозуміти потреби особливих людей, для цього потрібно пройти насліпо квест.

Цьогоріч фестиваль зробили доступним і для людей з особливими потребами. Їх комфортне перебування забезпечує 25 волонтерів. Для них організували зону “Територія можливостей”, де можуть зіграти у баскетбол у візку.

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Децибели звуку та мегатонни вражень – Файне місто здивує шаленими виступами.Тут важкий рок, фольк, етно, лаундж та регі. З найбільшої сцени звучатимуть іноземні та українські рок-виконавці – Oomph, The Rasmus, Tarja Turunen, Pianoбой та Onuka.

Фестиваль у Тернополі проводять вшосте. Лише минулого року його відвідали 15 тис людей. Цього року очікують не менше. З обласного центру до Файного міста цілодобово курсують автобуси, частина глядачів живе в наметовому містечку.

Головне спорядження на чотири дні – намет, каремат та спальник. Про все інше тут вже подбали. Поезія, кіно, музика, розваги – це мікс різних стилів та настроїв, які створюють неповторну атмосферу протягом усіх днів фестивалю. А триватиме він упродовж вихідних.

Нагадаємо, відомий американський гурт Imagine Dragons оприлюднив трек під назвою Natural.

Опубліковано Липень, 20 в 14:03



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