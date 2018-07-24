Під ногами кілограми ворожого заліза: бійці ООС про нічне загострення

На Авдіївській промзоні навіть коли тиша не зовсім комфортно. З огляду на понівечені будівлі, розумієш – тут ніколи не буває безпечно.

Олександр ще під емоціями від нічного бою. Замість пшениці під ногами кілограми ворожого заліза. Чоловік зізнається, ворог починає нахабніти, тож з відповіддю не зволікають.

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Будь-яку зміну тактики противника слід розгадувати миттєво, аби не наразитись на неприємності. Напередодні бойовики закидали нейтральну смугу димовими шашками аби дезорієнтувати наших армійців.

– Вони намагаються більше на психіку давити. Усякими прийомами. Пару днів назад закидали димами. Це тебе вже дезорієнтує, – боєць ООС про поведінку ворога.

Вчора Факти ICTV писали, як терористи використовують негоду на Донбасі.

Опубліковано Липень, 24 в 19:30



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