Під шумок луплять з артилерії: як терористи використовують грім на Донбасі

Терористи змінили тактику – і використовують для атак негоду, та зокрема грім. Під прикриттям цих звуків може стріляти ворожий снайпер.

Ворог на дистанції не більше кілометра. На цій ділянці фронту класична окопна війна.

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Бакіт – військовий пенсіонер, який не зміг сидіти вдома, вивчив всі особливості нинішнього позиційного протистояння. Це щось схоже на зустріч із хуліганом в звичайному життя – якщо не даси відразу здачі – той не заспокоїться.

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Опубліковано Липень, 23 в 19:28



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