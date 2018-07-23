Факти / Відео / Україна / Під шумок луплять з артилерії: як терористи використовують грім на Донбасі/

Під шумок луплять з артилерії: як терористи використовують грім на Донбасі

Терористи змінили тактику – і використовують для атак негоду, та зокрема грім. Під прикриттям цих звуків може стріляти ворожий снайпер.

Ворог на дистанції не більше кілометра. На цій ділянці фронту класична окопна війна.

Дивіться: Після ЧС-2018 зросла кількість обстрілів: бійці ООС про напружений тиждень

Бакіт – військовий пенсіонер, який не зміг сидіти вдома, вивчив всі особливості нинішнього позиційного протистояння. Це щось схоже на зустріч із хуліганом в звичайному життя – якщо не даси відразу здачі – той не заспокоїться.

Раніше Факти ICTV писали про сценарії Росії із захоплення українських портів і як протидіяти.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

ато оос
Після ЧС-2018 зросла кількість обстрілів: бійці ООС про напружений тиждень
Хлібне перемир’я зірвано – під вогнем Піски та Авдіївка
Бойовики влучили у кухню бійців ООС: осколки розлетілись на 8 метрів
Гра на виживання: як бойовики викурювали жителів Південного
ато оос
Вогневі точки у вікнах, техніка в ангарах: у що ворог перетворив ринок на Донбасі
АТО
Б’ють з усіх боків з керованих ракет – бійці ООС
Осколки на льоту розрізали все живе: ворожий обстріл Зайцевого
АТО ООС
Гарячий тиждень на Донбасі: сотні снарядів, 9 вбитих та 14 поранених бійців ЗСУ

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка