Підбили і добивали. 4 роки катастрофі Іл-76 у Луганську

Сьогодні Україна вшановує пам’ять 49-ти загиблих десантників. 4 роки тому в небі над Луганським аеропортом бойовики збили літак ІЛ-76. На борту якого знаходилося 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу 25-ої окремої повітряно-десантної бригади. Декілька років на Дніпропетровщині тривав суд над генерал-майором Віктором Назаровим, саме він попри данні розвідки віддав наказ летіти.

Посадовця визнали винним і засудили на 7 років. Він подав апеляцію і нині тривають чергові судові розгляди. У Дніпрі на алеї героїв сьогодні десятки людей з фотографіями та квітами згадували загиблих.

Сотні людей прийшли на алею героїв у Дніпрі вшанувати пам’ять загиблих у літаку ІЛ -76 військовослужбовців. Ніхто не міг стримати сліз. Розпочали церемонію з хвилини мовчання, потім поіменно згадали всіх 49 загиблих.

Рівно чотири роки тому в небі над Луганським аеропортом проросійські терористи збили український літак ІЛ-76. На борту якого було 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу 25-ої окремої повітряно-десантної бригади. Бойовики із засідки випустили ракети із зенітного комплексу Ігла.

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А потім добивали підбитий літак з великокаліберного кулемета. Нині відомо, що Росія проводила постійні радіо-перехоплення наших частот – так і стався витік інформації про маршрут ІЛ- 76. Згодом в СБУ заявили, теракт скоїли найманці з приватної військової компанії Вагнера. Але за цей злочин ніхто з бойовиків не покараний.

Усі переховуються на окупованій території, або ж у Росії. Водночас, до 7 років засуджено тодішнього заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова. Він знехтував інформацією СБУ, що бойовики готують теракт.

А суд у Дніпрі призначив ще одну судову експертизу. Саме від неї і буде залежати остаточний вирок.

Вирок у справі став безпрецедентним. В Україні вперше судили генерала, більше того, довели його провину. Загибель усіх 49 людей, які були на борту, стала найбільшою з початку війни і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період незалежності.

До слова, вдарили і вони відразу втекли. Військові ООС прогнали бойовиків біля ДФС.

Опубліковано Червень, 14 в 22:20



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