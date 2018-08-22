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Підходять на 800 метрів і тікають: диверсанти перевіряють пильність бійців ООС

Світлодарська дуга під постійним ворожим вогнем. Навіть удень тут чути постріли. Переважно російсько-окупаційні війська б’ють із кулеметів та гранатометів.

Кулі з боку ворога на позиції українських військових залітають дуже часто. Ворог розслабитися не дає. Українські військові розцінюють таку поведінку як провокацію.

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Щодня літають ворожі безпілотники. Як і на багатьох інших ділянках фронту, активізувалися снайпери. Диверсанти також іноді перевіряють пильність наших армійців. До нас найближче підходили метрів на 800.

Вчора Факти ICTV писали, як снайпери полюють на бійців ООС.

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