Підходять на 800 метрів і тікають: диверсанти перевіряють пильність бійців ООС

Світлодарська дуга під постійним ворожим вогнем. Навіть удень тут чути постріли. Переважно російсько-окупаційні війська б’ють із кулеметів та гранатометів.

Кулі з боку ворога на позиції українських військових залітають дуже часто. Ворог розслабитися не дає. Українські військові розцінюють таку поведінку як провокацію.

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Щодня літають ворожі безпілотники. Як і на багатьох інших ділянках фронту, активізувалися снайпери. Диверсанти також іноді перевіряють пильність наших армійців. До нас найближче підходили метрів на 800.

Вчора Факти ICTV писали, як снайпери полюють на бійців ООС.

Опубліковано Серпень, 22 в 19:47



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