Підходять впритул і видивляються: як ворог слідкує за бійцями ООС

На передовій ситуація загострилася. У державні свята російсько-окупаційні війська застосовували артилерію та міномети, заборонені Мінськими домовленостями, цинічну порушуючи так зване хлібне перемир’я.

Ночами над позиціями українських військових пролітають безпілотники. Іноді вони просто фіксують зміни, які сталися на опорних пунктах, часом коригують вогонь.

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Бували випадки, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи підходили майже впритул.

Раніше Факти ICTV писали, як бійці ООС повернули під свій контроль село Шуми.

Опубліковано Серпень, 25 в 20:12



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