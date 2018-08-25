Підйом з переворотом та стійка на голові: що таке воркаут та як займатися

У Києві сьогодні міжнародні змагання з воркаут – це вуличний вид спорту, яким можуть зайнятися усі бажаючі. Все що потрібно – турнік у дворі.

Хлопці, які практикують заняття на турніку доводять – щоб мати гарну фізичну форму потрібно лише бажання та наполегливість. Спритно віджимаються від полу, роблять стійку на голові.

Дивіться: Просторі кімнати та спортзали: на Тернопільщині зводять казарм для артилеристів

Для найспритніших підготували призовий фонд – 135 тисяч гривень. Його розділять між собою 72 переможців.

До слова, українці створили унікальний годинник, який стежить за здоров’ям та показує, коли варто відпочити.

Опубліковано Серпень, 25 в 20:18



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.