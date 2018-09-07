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Підняли гелікоптери та літаки – лісові пожежі на Харківщині

На Харківщині з початку вересня вогонь знищив 70 гектарів лісу, у декількох селах полум’я перекинулося на житлові будинки.

Вогонь приборкують сотні бійців Державної служби з надзвичайних ситуацій, застосовують гелікоптери та літаки. Роботи додає спека та вітер.

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У поліції не виключають, що пожежі хтось влаштовує навмисно, адже одночасно вогонь спалахує в декількох місцях.

Вчора Факти ICTV писали про екокатастрофа у Криму. Що сталося та як це вплинуло на природу та людей.

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